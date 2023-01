Zoekactie naar vermiste sluiswachter Kris Goossens gestart : sonarboten ingezet op Albertkanaal

De politie is zondagochtend een zoekactie gestart naar de vermiste sluiswachter Kris Goossens (53) aan het Albertkanaal ter hoogte van de fietsbrug IJzerlaan in Merksem. Goossens werd vrijdagnacht na een nieuwjaarsfeestje laatst opgemerkt aan de Vaartkaai in Merksem, sindsdien ontbreekt elk spoor. De politie heeft meerdere sonarboot ingezet voor een speuractie te water.

De 53-jarige Kris Goossens vertrok vrijdagnacht om 4.15 uur met zijn elektrische fiets huiswaarts richting Schoten na een feestje in de Moose Bar Antwerpen op de Groenendaallaan. Goossens was voordien naar de nieuwjaarsreceptie van Port of Antwerp-Bruges geweest, waar hij werkt als brug- en sluiswachter. Toen hij de zaterdagochtend nog steeds niet thuis was, sloeg zijn familie alarm.

De politie startte een onderzoek en kon zijn stappen traceren langs de nachtclub IKON, de vroegere Noxx aan het Straatsburgdok, en de Vaartkaai in Merksem rond 4.30 uur. Sindsdien ontbreekt elk spoor. De politie beschouwt zijn verdwijning als zorgwekkend en startte zondagochtend een zoekactie aan het Albertkanaal ter hoogte van Merksem. De zoekactie wordt gecoördineerd door de Cel Vermiste Personen, op het kanaal worden sonarboten ingezet.

Kris Goossens is 1.83 meter groot, stevig gebouw en heeft kort, blond haar. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een wit hemd met blauw bloemenmotief, een blauwe jeans, een bruine leren jas, sneakers van het merk ‘Lacoste’ en fel gekleurde kousen. Hij verplaatste zich met een zwarte, elektrische fiets van het merk “TREK” met twee zwarte fietstassen.

Zijn familie en collega’s zijn zeer ongerust, het Antwerps havenbedrijf plaatste zaterdag een bezorgde oproep naar getuigen: “Zag of hoorde u Kris na 4.15 uur vrijdagnacht? Gelieve de politie te verwittigen op het nummer 0800/30 300. We hopen het beste voor hem en zijn familie”, schrijft Port of Antwerp-Bruges in een Facebookbericht.

