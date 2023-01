16-jarig meisje overmeesterd en vastgebonden: politie verspreidt opsporingsbericht van home-invasion in Antwerpen

Op vraag van het parket van Antwerpen heeft de politie een opsporingsbericht verspreid van een home-invasion in Antwerpen. Daarbij werd een zestienjarig meisje in augustus vorig jaar overmeesterd en vastgebonden.

De feiten speelden zich af op 30 augustus van vorig jaar, rond 12 uur, in De Leescorfstraat in Antwerpen. Twee verdachten zouden bij de home-invasion een zestienjarig meisje hebben overmeesterd en vastgebonden. Vervolgens - rond 12.25 uur - wandelden ze vanuit De Leescorfstraat naar tramhalte ‘Borgerhout De Preter’, waar ze tram 9 richting centrum namen. Ze stapten af in premetrostation ‘Antwerpen Opera’ en wandelden via de Franklin Rooseveltplaats en de Van Maerlantstraat naar het Sint-Jansplein en vervolgens naar de Van Kerckhovenstraat, waar ze uit beeld verdwenen.

Verdachte 1 is tussen de 1,70 en de 1,80 meter groot en zwaar gebouwd. Hij is tussen de 25 en de 30 jaar, heeft een licht getaande huidskleur, kort zwart haar en een stoppelbaard. Hij spreekt Nederlands met een accent. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een grijze joggingbroek, een zwart T-shirt en zwarte sportschoenen met witte zolen. Na de feiten droeg hij ook een zwarte sweater met kap en rits.

Verdachte 2 is mager gebouwd, heeft een licht getaande huidskleur, een stoppelbaard, zwart haar en is bovenaan het hoofd kalend. Hij droeg een bril. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een T-shirt met lange mouwen en lichtblauw opschrift, een zwarte jeans met scheuren en witte sportschoenen. Hij had ook een heuptasje bij zich. De mannen spraken onderling een taal die het slachtoffer niet kon thuisbrengen.

© politie

Herkent u deze personen of weet u waar zij verblijven, neem dan contact op met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu. Je kunt ook getuigen via het gratis nummer 0800/30 300.