Israëlische veiligheidsagenten doden jonge Palestijn (18) op Westelijke Jordaanoever

Het geweld is de voorbije dagen opnieuw opgelaaid in de regio. — © EPA-EFE

Israëlische veiligheidsagenten hebben zondag een achttienjarige Palestijn gedood op de Westelijke Jordaanoever. Het Israëlische leger verklaart dat de man een handvuurwapen bij zich had en dat er een aanval op een Israëlische nederzetting is verijdeld.

LEES OOK. Nieuw geweld, weer doden: kan het Palestijns-Israëlisch conflict eigenlijk ooit stoppen? “Een tragedie met telkens dezelfde aktes” (+)

De Palestijnse autoriteiten zeggen dat de man werd doodgeschoten bij de nederzetting Kedumim, gebouwd op particulier Palestijns land.

Het incident komt op een moment waarop de spanningen in het gebied al hoog zijn opgelopen. Het Israëlische leger doodde donderdag negen Palestijnen tijdens een inval op de Westelijke Jordaanoever. In de dagen na de inval, de dodelijkste in bijna twintig jaar, openden twee Palestijnen het vuur in Oost-Jeruzalem. Er vielen doden en gewonden.

De rechtse regering van premier Benjamin Netanyahu heeft vanwege de schietpartijen besloten om meer wapenvergunningen aan burgers af te geven. Ook onderneemt ze actie tegen de families van de daders. Die verliezen bepaalde sociale zekerheden en hun huizen worden ontruimd en gesloopt. Eerder werd de aanwezigheid van het Israëlische leger op de Westelijke Jordaanoever versterkt.