Zal accijnshervorming van minister van Financiën in 2023 budgetneutraal zijn? “Niemand denkt dat”

Zowel Groen als CD&V zijn van oordeel dat de accijnshervorming die minister van Financiën Vincent van Peteghem (CD&V) eerdere deze week aankondigde, in 2023 niet budgetneutraal zal zijn. Dat hebben Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout en CD&V-parlementslid Wouter Beke zondag gezegd in ‘De zevende dag’ op Eén.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) stelde eerder deze week zijn hervorming van de energiefactuur voor. In dat voorstel gaat de btw op elektriciteit en aardgas permanent naar 6 procent. In ruil komt er een verhoging van de accijnzen.

Het dossier zorgde vorig jaar voor hoogspanning binnen de federale regering. Toenmalig staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) had in de begrotingsberekeningen de eventuele opbrengsten van de accijnsverhoging voor gas en elektriciteit niet meegenomen en schreef daarvoor een kostprijs van 1,3 miljard euro in. De Bleeker moest daarvoor uiteindelijk een stap opzijzetten. Premier Alexander De Croo zei daarop verschillende keren dat de hele operatie uiteindelijk budgetneutraal moest uitkomen. De oppositie gebruikt die uitspraak van de premier al langer als als een stok om de eerste minister en bij uitbreiding de hele Vivaldi-regering mee te slaan.

Ook Vivaldi-coalitiepartners Groen en CD&V zegden zondag dat de operatie in 2023 niet budgetneutraal zal zijn. “Niemand denkt dat de accijnshervorming in 2023 budgetneutraal zal zijn”, merkte parlementslid Wouter Beke op. “We moeten daar wel naartoe werken, maar we zitten nog niet op het prijsniveau van 2021. Ook in 2023 zal dit nog geld kosten.”

Groen-voorzitter Jeremie Vaneeckhout is ook die mening toegedaan. In een debat met N-VA-voozitter Bart De Wever zei hij: “Ik heb nooit gezegd dat het budgetneutraal zou zijn. Niet op korte termijn, wel op lange termijn”.