Vaarwel Borussia Dortmund? Thorgan Hazard in gesprek met PSV

De 29-jarige Hazard speelt al sinds 2019 voor de Duitse club. Ook de vijf seizoenen daarvoor speelde hij in Duitsland, bij Mönchengladbach. Dit seizoen lijkt de Rode Duivel een beetje uit de gratie gevallen van coach Terzic. Hij had slechts bij twee competitiewedstrijden van Dortmund een basisplaats. Voor het laatste competitieduel tegen FSV Mainz 05 was de jongere broer van Eden Hazard zelfs niet opgenomen in de wedstrijdkern.

Met een mogelijke komst van Hazard hoopt PSV ook wat ervaring aan de kern toe te voegen. Hazard heeft 47 caps met de nationale ploeg op zijn naam staan. Ook op het WK in Qatar, waar de Belgen de groepsfase niet overleefden, kwam hij in actie. (Ex-)Rode Duivels zijn in trek bij de Eindhovenaren, want zaterdag meldde de ploeg zich ook bij Sevilla met interesse in Adnan Januzaj.

Enige obstakel voor PSV: de Belg ligt nog tot midden 2024 onder contract bij de Duitse ploeg in geel en zwart.