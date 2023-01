Bestuurder wijkt van rijvak af en botst frontaal op tegenligger

De beide auto’s reden frontaal op elkaar in. — © sbr

Zondagmiddag vond er om 12.20 uur een zwaar verkeersongeval plaats in de Izegemsestraat in Rumbeke. Twee voertuigen botsten er frontaal op elkaar. De twee chauffeurs en een passagier werden met lichte verwondingen naar het AZ Delta gebracht.

De hulpdiensten snelden zondagmiddag naar de Izegemsestraat ter hoogte van huisnummer 92 in Rumbeke. Daar was om 12.20 uur een stevige klap te horen. Twee voertuigen reden frontaal op elkaar in.

De 26-jarige S.B. uit Roeselare kwam met haar grijze KIA uit de richting van Izegem Rumbeke binnengereden en week volgens omstaanders in een flauwe bocht van haar rijvak af. Ze botste frontaal op een tegenligger. De exacte oorzaak van het ongeval moet later uit de verklaringen blijken, maar ook volgens de politie reed de vrouw rechtdoor in de flauwe bocht.

Pijn aan nek

De neus van zowel de KIA als de zwarte Skoda werden volledig verwoest. In de Skoda van J.C. (55) uit Izegem zat nog een passagier. De drie betrokkenen werden door het zorgpersoneel op de plaats van het ongeval behandeld. Ze klaagden alle drie over pijn aan de nek en de rug. Na de eerste controle werden beide chauffeurs en de passagier overgebracht naar het AZ Delta voor verder onderzoek.

Door het ongeval en het ruimen van de weg bleef de Izegemsestraat een tijd afgesloten voor alle doorgaand verkeer.