Jonge vrouw (25) belandt met haar fiets in de Zenne, al urenlang zoekactie aan de gang

Er is al urenlang een zoekactie aan de gang naar een 25-jarige vrouw uit Eppegem die in de nacht van zaterdag op zondag in Zemst met haar fiets in de Zenne is gevallen. Dat meldt het parket van Halle-Vilvoorde. De kans dat de vrouw, die vanuit Mechelen met haar fiets onderweg was naar huis, nog leeft, is klein.

De feiten speelden zich af rond 1 uur. Enkele ooggetuigen zagen hoe de jonge vrouw ter hoogte van de Stationslaan om een nog onbekende reden met haar fiets de Zenne in reed. De ooggetuigen verwittigden de brandweer, die meteen ter plaatse kwam en een grootschalige zoekactie op poten zette. De vrouw, die op haar vaste woon-werktraject aan het fietsen was, zou een beige jas en lichtkleurige rugzak gedragen hebben.

De familie van de 25-jarige vrouw heeft al sinds zaterdagavond geen contact meer met haar. De twee getuigen konden haar op foto’s identificeren. “Maar we kunnen pas uitgaan van een definitieve identificatie wanneer het lichaam gevonden is”, zegt Carol Vercarre, woordvoerder van het parket Halle-Vilvoorde.

Sterke stroming

Duikers van de brandweer zones Vlaams-Brabant West en Rivierenland gingen ’s nachts al het water in en er werd ook gezocht met een sonarbootje en drones met warmtesensoren. Het lichaam werd nog opgemerkt, maar kon mede door de sterke stroming op die plaats niet meer onderschept worden. Om 4 uur werd de zoektocht gestaakt.

Zondagochtend werd de zoekactie opnieuw opgestart, met onder meer de inzet van een politiehelikopter en een sonarbootje. Er werd al gezocht tot aan de Rupel, maar voorlopig zonder resultaat.

De brandweer zag het lichaam van de vrouw, toen ze allicht nog leefde, zondagnacht nog drijven ter hoogte van de Heidestraat, aan het voetbalveld van FC Zemst. Vervolgens is ze echter plots onder water gegaan en kon ze niet meer gelokaliseerd worden. Op dat punt begint de Zenne ook wat te slingeren, wat de zoekactie bemoeilijkt. Ze fietste richting Eppegem, maar is door de stroming opnieuw richting Mechelen afgedreven. De kans dat ze nog leeft, is erg klein.

Zondagnamiddag gaat de Cel Vermiste Personen de zoekactie mee coördineren. In de voormiddag waren de speurders nog bezig met de zoekactie naar de vermiste sluiswachter Kris Goossens in Merksem. Zijn lichaam werd zondag in het Albertkanaal aangetroffen. Het parket is een onderzoek gestart.

De boot die zondagvoormiddag het lichaam van de vermiste sluiswachter Kris Goossens vond, wordt zondagnamiddag ingezet in de zoektocht naar de vermiste vrouw uit Eppegem. — © Olivier Matthys

Jeugdhuis

Omdat de feiten zich afspeelden in de buurt van jeugdhuis Tramalant, werd eerst gedacht dat de vrouw haar avond daar had doorgebracht en rond 1 uur naar huis was vertrokken. De politie was ook naar het jeugdhuis gegaan, maar niemand kon er zeggen wie de vermiste persoon was.

