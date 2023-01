12-jarige Ahmed schittert in Vlaamse film: “Net als de jongen in de film verloor ik één been door een bom”

Hij verloor een vader en een been. Acht jaar nadat een bom naast zijn huis in Irak zijn jonge leven overhoop haalde, schittert Ahmed Mohammed Abdullah (12) in een Vlaamse film die wereldwijd in de belangstelling staat. Zaterdag was Ahmed in Oostende voor de première van Baghdad Messi. Een verhaal dat tegelijk ook over hem gaat: een jongen die ondanks alle oorlogsgeweld troost en vreugde vindt in voetbal. “Wanneer ik scoor, dan vergeet ik al mijn problemen”, zegt Ahmed.