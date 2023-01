Honderden ijsberen halen zwembroek en bikini boven voor ijskoude duik in Blaarmeersen

Bijna vijfhonderd mensen zijn zondag het ijskoude water van de Blaarmeersen in gedoken. De temperatuur haalde maar nipt 5 graden, maar het enthousiasme was groot.

Na twee winters afwezigheid, is de Bibberduik terug. Dat is een Gentse traditie. Eén keer in de winter is het officieel toegestaan om in het ijskoude water van de zwemvijver van de Blaarmeersen te springen. De deelnemers warmen zich eerst samen op, om daarna het water te bestormen.

Zondag daagden net geen vijfhonderd mensen op, een record voor de Bibberduik. Om het veilig te houden, werden ze in twee groepen verdeeld. Na twintig minuutjes opwarming, konden ze onder het toeziend oog van redders en ambulanciers een verfrissende duik nemen. Al was het water zo koud, dat sommigen na enkele meters al op hun stappen terugkeerden.

Sofie Bracke (Open VLD), de Gentse schepen van Sport, sloeg het ijskoude water over en liet zich zondag uitdossen in een reddersplunje. Bracke deed wel een belofte: als er volgend jaar meer dan zeshonderd deelnemers opdagen op de Bibberduik, trekt de schepen haar bikini aan en bibbert ze mee. Een uitdaging! Al hebben de verkiezingen later dat jaar er mogelijk ook wat mee te maken.

