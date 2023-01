Dirk Verhofstadt waarschuwt voor opkomst van extreemrechts: “De Wever onderhandelde maanden met Vlaams Belang. Zo maak je hen acceptabel”

Dirk Verhofstadt is de broer van voormalig liberaal premier Guy Verhofstadt, maar daar gaat het nu even niet over. Hij is ook moraalfilosoof, professor-emeritus media-ethiek aan de Universiteit Gent en auteur van verschillende boeken over liberalisme, religie en de Holocaust. In zijn pas verschenen Dagboek 1933 waagt hij het op zoek te gaan naar parallellen tussen de nazi’s en extreemrechts vandaag, van Trump over Le Pen en Geert Wilders tot het Vlaams Belang.