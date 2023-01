“De badkuip is te klein voor seks”: broer van Ghislaine Maxwell ensceneert bizarre foto om prins Andrew vrij te pleiten

Prins Andrew wordt er al jaren van beticht seks te hebben gehad met Virginia Giuffre. Volgens de Amerikaanse vrouw zouden zij in totaal driemaal seksuele gemeenschap hebben gehad toen ze 17 jaar oud was, waarvan één keer in een badkamer in het optrekje van ‘meisjesronselaar’ Ghislaine Maxwell in Londen. Maar volgens de familie van Maxwell zou dit fysiek gezien niet mogelijk zijn, want de badkuip is te klein.