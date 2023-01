Twee derde van landbouwbedrijven op rode lijst wil vrijwillig stoppen

Twee derde van de landbouwbedrijven die op de zogenaamde ‘rode lijst’ staan in het stikstofdossier zijn al vrijwillig een traject naar stoppen gestart. Dat heeft Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns zondag gezegd in VTM Nieuws. “Voor hen is er dus al een oplossing in de maak”, aldus de CD&V-minister.