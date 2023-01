Minister van Volksgezondheid Indiase deelstaat doodgeschoten

De minister van Volksgezondheid van de Indiase deelstaat Odisha, Naba Das, is bezweken aan zijn verwondingen nadat hij eerder zondag in de borst was geschoten. Dat melden diverse Indiase media.

Das zou zijn neergeschoten door een politieagent, die vervolgens werd overmeesterd door omstanders en inmiddels vastzit. De minister was volgens The Times of India een van de rijkste mensen in de oostelijke deelstaat van 48 miljoen inwoners. Hij had belangen in onder meer de transportsector. Het motief van de schutter is niet bekend.

Narendra Modi, de premier van India, reageerde via Twitter op de schietpartij. “Bedroefd over het onfortuinlijke overlijden van de minister in de regering van Odisha, Shri Naba Kishore Das Ji. Innige deelneming aan zijn familie in dit tragische uur”, klinkt het.