Scholz zet druk voor handelsakkoord met Zuid-Amerika

Duitsland en Argentinië maken zich sterk dat het mogelijk is de onderhandelingen over een van de grootste handelsakkoorden ter wereld snel af te ronden. De al meer dan twintig jaar aanslepende onderhandelingen tussen de Europese Unie en de Zuid-Amerikaanse statenbond Mercosur hebben nu lang genoeg geduurd, zo zei de Duitse bondskanselier Olaf Scholz na een ontmoeting met de Argentijnse president Alberto Ángel Fernández in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires.

“Het is daarom belangrijk dat we allemaal met een constructieve geest een bijdrage leveren, dat we elkaar een arm geven en een weg vinden om samen de onderhandelingen snel tot een goed einde te brengen”, zo zei Scholz.

Fernández voegde toe dat hij en de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva beiden tot een akkoord willen komen en het in werking laten treden. “Dat zal Latijns-Amerika en in het bijzonder Mercosur ten goede komen, het zal Europa ten goede komen, en het zal ook het multilateralisme versterken”, aldus de Argentijnse president.

Sinds 1999 onderhandelingen

De EU onderhandelt sinds 1999 met Mercosur, waartoe de landen Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay behoren, over een vrijhandelsakkoord. In 2019 werd een akkoord aangekondigd, maar de ratificatie van het verdrag loopt niet van een leien dakje. Met name de ontbossing van het Amazonewoud baart steeds meer lidstaten zorgen. Ook in België is er protest. Het handelsakkoord gaat over een markt van meer dan 700 miljoen mensen.

Scholz is voor het eerst sinds hij bondskanselier werd op bezoek in Latijns-Amerika. Zijn bezoek startte zaterdag in Argentinië. Hij gaat ook nog naar Chili en Brazilië.