Verstoord trein- en vliegverkeer verwacht dinsdag in Frankrijk

De Franse spoorwegmaatschappij SNCF kondigde zondag aan dat het treinverkeer sterk verstoord zal zijn. Dat geldt zowel voor de hogesnelheidstreinen als de regionale treinen. In de Franse hoofdstad Parijs zal ook het metroverkeer ernstig verstoord zijn, zo kondigde de openbaarvervoermaatschappij RATP aan.

De burgerluchtvaartautoriteit (DGAC) van haar kant kondigde aan dat aan de luchtvaartmaatschappijen is gevraagd om een op de vijf dinsdag geplande vluchten op de Parijse luchthaven Orly te schrappen. Er is een staking aangekondigd van luchtverkeersleiders in het kader van de actiedag tegen de pensioenhervorming.

Op de eerste dag van stakingen en manifestaties verzamelden op 19 januari tussen één en twee miljoen mensen op straat. De Franse regering bevestigde intussen dat ze bij haar plannen blijft, waarvan het opschuiven van de wettelijke pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar de maatregel is die het meest in het oog springt. Eerste minister Elisabeth Borne herhaalde zondag nog eens dat de beslissing over de pensioenleeftijd “niet meer onderhandelbaar” is.