Kopzorgen voor Club Brugge: Ferran Jutgla nog voor de rust naar ziekenhuis gevoerd met blessure

De wedstrijd was amper een kwartier ver toen Ferran Jutgla kermend naar de grond ging. De aanvaller had een - op het eerste zicht banale - charge te verwerken gekregen en tastte meteen naar de heup. Toen het spel hervat werd en de spits nog even probeerde druk te zetten, deed hij meteen teken naar de bank dat hij niet meer verder kon. Yaremchuk loste hem in minuut 17 al af.

Jutgla bleef niet in de Elindus Arena: hij werd voor de rust nog naar het ziekenhuis gevoerd. Daar wordt onderzocht hoe ernstig de schade is. Een blessure zou voor Club enorm vervelend zijn: volgende zondag moet het naar Antwerp en over een dikke twee weken speelt het de heenwedstrijd van de 1/8ste finales in de Champions League tegen Benfica.