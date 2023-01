Er rest geen hoop meer om Imane Khraiss (25) levend terug te vinden. De jonge vrouw belandde zaterdagnacht in het Vlaams-Brabantse Zemst met haar fiets in de Zenne. De brandweer was zeer snel ter plaatse, zag haar lichaam zelfs drijven, maar kwam net te laat om haar te redden. “Twee brandweermannen sprongen in het water, maar konden haar net niet grijpen.”