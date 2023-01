Anderlecht heeft hoge nood aan een nieuwe spits en heeft jonge Serviër op het oog: “Maar verwacht geen nieuwe Mitrogoal”

We kunnen nog eens positief zijn over Anderlecht. Paars-wit was goed tegen Antwerp (0-0), maar kon wederom niet scoren. Er is hoge nood aan een nieuwe spits en de Serviër Petar Ratkov (19) is een serieuze piste. Voorlopig zat in de tribune van het Lotto Park alleen nog maar de toekomstige linksback Harry Toffolo (27). Nog twee dagen tot de transfermarkt sluit.

Brian Riemer zei vorige week nog: “Als ik moet kiezen tussen een nieuwe spits of een nieuwe verdediger, doe dan maar de verdediger.” We vragen ons af of de Anderlecht-coach daar nog zo zeker van is. In de huidige omstandigheden is een 0-0 tegen Antwerp een puik resultaat, maar paars-wit schoot opnieuw geen enkele keer tussen de palen. Doe dat maar eens: 2 op 6 pakken tegen Club Brugge en Antwerp zonder één keer binnen het kader te schieten. Op de koop toe pakte Benito Raman een oerdomme rode kaart en verspeelde hij heel veel krediet. Hij is vrijdag op Oostende geschorst, wie gaat er dan in de spits lopen?

Zoals Mitrovic?

Wel, Anderlecht moet nu met het beperkte budget goeie afwegingen maken. Het lijkt alsof het wat meer geld wil spenderen aan een linksachter en in de aanval zal opteren voor een goedkoper talent. Het offensieve target heet Petar Ratkov. De 19-jarige spits speelt voor TCS Backa Topolo, de nummer drie in Servië. Hij meet 1.93 meter en is behoorlijk snel. Zo’n type kan wat meer oorlog maken in de box en misschien eens een bal binnenkoppen of bijhouden. Er was eerder interesse van het Italiaans Spezia, maar de tweevoudige Servische jeugdinternational voetbalde nog nooit buiten zijn vaderland. In 21 wedstrijden maakte hij dit seizoen vijf goals voor Topolo.

Paars-wit hoopt wellicht een gelijkaardige stunt te realiseren zoals met Aleksander Mitrovic in 2013, maar die kwam wel van Partizan Belgrado en kostte toen al vijf miljoen. De marktwaarde van Ratkov bedraagt amper 600.000 euro. Of zoals een Servische collega ons al liet weten: “Hij is een goeie speler, maar verwacht geen nieuwe Mitrogoal.”

Anderlecht heeft wel al een persoonlijk akkoord met de spits en de verwachting is dat de deal met zijn club Backa Topolo ook wordt afgerond. “Maar het gaat niet alleen om transfers”, stelde Brian Riemer nog. “We moeten meer in onszelf geloven en meer durven schieten naar doel. Daar hebben we de kwaliteit voor.”

Toffolo in tribune

Vooraan lijkt Anderlecht dus te kiezen voor een ander, jonger profiel dan Thomas Henry – de ex-spits van OHL die paars-wit eerst wilde, maar geblesseerd uitviel bij Hellas Verona. De meer ervaren aanwinst moeten we dus in de defensie zoeken. Killian Sardella sprong tegen Antwerp nog in omdat Moussa N’Diaye een dag eerder was uitgevallen, maar er is versterking op komst. Harry Toffolo, de 27-jarige linksback van Nottingham Forest, is in Brussel en zat tijdens de topper al in de tribune van het Lotto Park. De verdediger was ook in beeld bij Hull City, maar verkiest een transfer naar Anderlecht. In de Premier League brak hij dit seizoen geen potten, maar in The Championship was Toffolo bij Huddersfield goed voor negen goals en vijftien assists in 99 matchen. Zijn prijs ligt sowieso een pak hoger.

De Engelse back moet samen met Jan Vertonghen – heel sterk tegen Antwerp – voor extra defensieve stabiliteit zorgen. Anderlecht heeft de top acht nog in het vizier en als het de Europe play-offs alsnog wil halen, moet het nu echt beginnen te winnen. De volgende matchen zijn tegen Oostende, STVV en Kortrijk. Uitschuivers zijn verboden.