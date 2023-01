Brengt blessure transfer van Adrien Trebel in gevaar?

Wesley Hoedt is op weg naar Watford, maar raakt Anderlecht in de laatste dagen van de transfermarkt ook nog af van Adrien Trebel (31)?

De Frans grootverdiener - die in juni einde contract is - wordt geciteerd bij het Franse Sochaux dat derde staat in de Ligue 2. Al rijst de vraag of een transfer überhaupt nog haalbaar is. Trebel viel tegen Antwerp in de 84ste minuut in voor Amadou Diawara, maar moest zes minuten later alweer naar de kant. Bij een interventie greep hij naar de dij wat mogelijk wijst op een hamstringblessure. Het was youngster Théo Leoni die hem in het slot kwam vervangen.

Als zou blijken dat Trebel een aantal weken out is, kan de interesse in hem nog vervagen. Trainer Brian Riemer suste wel: “We moeten morgen (vandaag, red) bekijken wat er aan de hand is, maar hopelijk is het niet zo erg. We namen geen risico’s in zo’n intense match en wisselden Adrien uit voorzorg.” (jug)