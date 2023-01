Voetbalbond heeft principeakkoord met technisch directeur Frank Vercauteren, krijgt hij een jonge bondscoach naast zich?

De zoektocht naar de twee opvolgers van Roberto Martínez als bondscoach en technisch directeur van de voetbalbond nadert zijn einde. De voetbalbond heeft een principeakkoord met Frank Vercauteren (66) om als sportief directeur aan de slag te gaan. Als ook de handtekeningen worden gezet, is de verwachting dat de aanstelling snel officieel wordt. Mogelijk kan ze samen met die van de nieuwe bondscoach gecommuniceerd worden.

De TaskForce van de bond – bestaande uit CEO Peter Bossaert, bestuursleden Sven Jaecques en Pierre Locht en extern adviseur Bart Verhaeghe – die de bondscoach kiest, is nog in gesprek met een paar kandidaten. Eerder lekten al de namen uit van Joachim Löw (62), Mauricio Pochettino (51) en André Villas-Boas (45). Maar Löw en Villas-Boas vielen om uiteenlopende redenen af en ook Mauricio Pochettino (ex-PSG) lijkt een (te) dure vogel voor de bond. Zo komt de Italiaanse Duitser Domenico Tedesco (37) in beeld.

Met Frank Vercauteren gaat een ervaren sportief directeur ‘elite football’ aan de slag die zich als klankbord voor de eventueel nieuwe en jonge bondscoach kan gedragen. Een van de problemen van de dubbele rol van Martínez was dat hij als bondscoach aan niemand verantwoording moest afleggen.

Wie is Tedesco?

Domenico Tedesco is een universitair geschoold ingenieur, afgestudeerd in innovatiemanagement en met kennis van vijf talen. Ook clubteams – Nice is er zo eentje – trokken al aan zijn mouw. In de entourage van Tedesco klinkt het dat “de interesse van de voetbalbond als een compliment zou kunnen worden beschouwd”. Onze bronnen zijn formeel: hij staat wel degelijk op de shortlist.

Domenico Tedesco — © ISOPIX

De in Italië geboren Duitser heeft nooit op niveau gevoetbald en begon naar trainersnormen al op piepjonge leeftijd. Julian Nagelsmann, de huidige trainer van Bayern München en voordien succesvol met RB Leipzig, was zijn gezel op de trainerscursus. Tedesco was daar de primus, vóór Nagelsmann.

Zijn eerste wapenfeit bij de senioren situeerde zich in de tweede Bundesliga waar hij op 31-jarige leeftijd in 2017 Erzgebirge Aue van de degradatie redde. Onder de indruk van die prestatie haalde Schalke 04 hem naar Gelsenkirchen. Daar overkwam hem wat hem wel vaker overkomt: als een sneltrein starten om dan diep terug te vallen.

In zijn eerste seizoen bij Schalke 04 werd hij tweede in de Bundesliga, na het ongenaakbare Bayern München. Het seizoen daarop draaide het niet en werd hij na een 7-0-pandoering in de Champions League tegen Manchester City aan de deur gezet. Na een periode bij Spartak Moskou overkwam hem bij RB Leipzig hetzelfde. Tedesco deed het goed door vorig seizoen de Duitse beker te pakken. Maar ook hier ging het dit seizoen steil bergaf en werd hij in september ontslagen. Sindsdien is hij op zoek naar werk. De Belgische voetbalbond komt dus in aanmerking om hem binnen te halen.