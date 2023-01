Franse kustwacht redt 83 migranten die met bootjes naar Verenigd Koninkrijk wilden

Mensen in verschillende kleine boten waagden zondag een poging om het Kanaal over te steken, waarbij twee bootjes in de problemen kwamen voor de kust van Grevelingen (Gravelines), in het noorden van Frankrijk en niet ver van de grens met België. Dat heeft de Franse kustwacht zondag bekendgemaakt.

In het ene bootje zaten 54 mensen, in het andere 29. Ze werden naar de haven van Calais gebracht, waar ze door de hulpdiensten opgevangen werden.

Volgens het Britse ministerie van Defensie zijn dit jaar al 991 migranten in het Verenigd Koninkrijk aangekomen nadat ze het Kanaal overstaken.