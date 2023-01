“Duitsland zal geen gevechtsvliegtuigen naar Oekraïne sturen”, Scholz waarschuwt voor escalatie

Na meerdere weken aarzelen besliste Berlijn woensdag om Leopard-tanks van Duitse makelij naar Oekraïne te sturen en andere Europese landen toe te staan om hetzelfde te doen.

In een reactie op de vraag van Oekraïne om ook gevechtsvliegtuigen te sturen, laat Scholz zondag weten dat “die kwestie niet aan de orde is”. “Ik kan alleen maar afraden om mee te gaan in een constant opbod aan wapensystemen.”

“Als zodra er een besluit (over de tanks) genomen is, meteen een nieuw debat begint over iets anders, dan is dat niet ernstig en dan ondermijnt dit het vertrouwen van de burgers in de beslissingen van de regering”, aldus Scholz.

De Oekraïense president Zelenski had de westerse landen die tanks sturen bedankt en hen meteen gevraagd om ook gevechtsvliegtuigen en langeafstandsraketten te sturen.

“Escalatie niet toestaan”

Scholz waarschuwt voor het risico op een escalatie met Moskou. “Er is geen oorlog tussen de NAVO en Rusland. We zullen een dergelijke escalatie niet toestaan.”

Het is volgens de Duitse bondskanselier noodzakelijk om verder te praten met de Russische president Vladimir Poetin. “Ik zal opnieuw via telefoon praten met Poetin”, aldus Scholz zonder in te gaan op een datum. “Maar het is uiteraard duidelijk dat zolang Rusland oorlog blijft voeren door Oekraïne onophoudelijk aan te vallen, de huidige situatie niet zal wijzigen.”