Amerikaanse buitenlandminister Blinken bezoekt Israël en Palestijnse gebieden

Hij zal gesprekken hebben met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en minister van Buitenlandse Zaken Eli Cohen. Op de agenda staan onder meer de zeer gespannen betrekkingen tussen Israël en zijn Palestijnse buren. Iran zou ook een gespreksonderwerp zijn.

In Ramallah zal Blinken dinsdag de Palestijnse president Mahmoud Abbas ontmoeten. De bedoeling van het bezoek van Blinken is om de recente opflakkering van de spanningen te verkleinen. Er is vrees dat een spiraal van geweld zou kunnen escaleren tot een regelrechte oorlog.

Blinken uitte onlangs nog kritiek op het nederzettingenbeleid dat Israël voert op de bezette Jordaanoever.