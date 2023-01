Weerbericht: Zwakke regenzone trekt maandag weg

Maandag trekt een zwakke regenzone weg naar het zuidoosten. Vanaf de kust verschijnen mooie opklaringen, maar vooral in het noorden en het noordoosten is er nog kans op buien. De maxima liggen tussen 2 en 7 graden. Dat meldt het KMI.

Maandagavond en tijdens de nacht op dinsdag is het overal droog met wolkenvelden en brede opklaringen. In de Ardennen kan lage bewolking ontstaan. De minima liggen tussen -2 en +4 graden.

Dinsdag wordt het zwaarbewolkt met af en toe wat lichte regen of in de hoge Ardennen wat winterse neerslag. De maxima liggen rond 2 of 3 graden in Hoog-België en tussen 8 en 10 graden op de meeste andere plaatsen. De wind waait matig tot tijdelijk soms vrij krachtig uit zuidwest, ruimend naar west. Er is kans op rukwinden tussen 50 en 60 km/u.

Woensdagochtend zijn er brede opklaringen in Laag- en Midden-België. Ten zuiden van Samber en Maas is het zwaarbewolkt met soms wat motregen. ’s Namiddags kunnen vanuit Nederland buien binnendrijven, die in de Ardennen een winters karakter aannemen. De maxima liggen tussen 3 en 6 graden in Hoog-België en tussen 6 en 8 graden elders. De wind waait matig tot vrij krachtig, en aan zee soms krachtig, uit het westen. Er kunnen windstoten voorkomen van 60 km/u.

Donderdag wordt het zwaarbewolkt met soms wat regen of buien, met mogelijk winterse neerslag in de hoge Ardennen. De maxima liggen tussen 3 graden in Hoog-België en 9 graden in Vlaanderen. De wind waait matig, en aan zee vaak vrij krachtig, uit het westen.

Vrijdagochtend is er eerst nog kans op opklaringen, maar nadien wordt het zwaarbewolkt met soms wat lichte regen of motregen. Het wordt vrij zacht met maxima tussen 5 en 9 graden.

Zaterdag en zondag lijkt het meestal bewolkt te blijven met soms wat lichte regen of motregen. De temperaturen veranderen weinig en blijven overal positief, zowel overdag als ’s nachts.