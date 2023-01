President Peru dreigt met grondwetswijziging om tot vervroegde verkiezingen te komen

De Peruaanse president Dina Boluarte heeft er bij het parlement opnieuw op aangedrongen om de verkiezingen te vervroegen. Ze dreigde zondag dat als de parlementsleden daar maandag niet mee instemmen, ze bereid is om de grondwet te wijzigen om toch tot vervroegde verkiezingen te komen.

Het Zuid-Amerikaanse land kampt met zware protesten sinds Pedro Castillo twee maanden geleden als president werd afgezet en aangehouden. Bij de demonstraties zijn tot nu toe 48 mensen omgekomen, onder wie een politieagent. De betogers eisen het vertrek van Boluarte, nieuwe verkiezingen en de vrijlating van de oud-president. Ze blokkeren onder meer wegen, met voedsel- en brandstoftekorten tot gevolg.

Het parlement gaf eerder groen licht om de verkiezingen van 2026 naar 2024 te vervroegen, maar stemde zaterdag tegen Boluartes voorstel om de stembusgang nog verder naar voren te halen. Zij hoopt met de belofte van verkiezingen in het komende najaar een einde te maken aan de onrust.

Castillo was erg populair onder de arme inheemse bevolking uit het zuiden van Peru, waar hij zelf ook vandaan komt. Hij zit vast sinds zijn poging om het parlement te ontbinden en per decreet te regeren, waarmee hij een afzettingsprocedure wilde voorkomen. Zijn vicepresident Boluarte werd vervolgens in lijn met de Peruaanse wetgeving als opvolger naar voren geschoven.