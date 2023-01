Verkoop wintersolden stabiel na sterke start

Mode Unie en Unizo peilden met een bevraging bij 176 respondenten naar het resultaat van de afgelopen wintersolden. “Deze wintersolden kenden een relatief sterke start. De tweede helft stabiliseerde de verkoop waardoor twee derde van de modewinkeliers hetzelfde of meer verkocht dan vorig jaar”, zegt Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie.

In vergelijking met dezelfde maand in 2022 hebben zelfstandige modewinkels gemiddeld 2,4 procent minder soldenstukken verkocht. “De koudeprik zorgde ervoor dat warme winteritems een goede verkoop kenden verder in de solden. Gecombineerd met de vlotte soldenstart zien we bijgevolg een evenwichtig soldenresultaat.” Zelfstandige modewinkeliers zien bovendien de piek in online verkoop van mode-items na corona verder afvlakken.

De organisaties peilden eveneens naar de verwachting voor de komende lente- en zomerverkoop. Moderetailers geven aan gemiddeld 2,5 procent minder omzet te verwachten dan in 2022.