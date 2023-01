Rijkste man van Azië reageert op beschuldigingen van fraude: “Amerikaanse aanval op India”

Er bestaat al enkele weken onrust over het concern van Adani, die vooral in de steenkoolindustrie zit. “Dit is niet enkel een onuitgelokte aanval op een specifiek bedrijf, maar een berekende aanval op India, de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van Indiase instellingen, en de groei en ambitie van India”, klinkt het in een reactie. “De beschuldigingen en insinuaties, die worden voorgesteld als feit, verspreiden zich als een vuurtje, en vernietigen een grote hoeveelheid rijkdom voor investeerders, en bezorgen Hindenburg Research winst.”

Volgens een rapport van die speculant is de rijkdom van Adani gebouwd op “de grootste oplichting in de bedrijfsgeschiedenis”, en een gevolg van “onbeschaamde manipulatie van de aandelenmarkt” en “fraude in de boekhouding”.