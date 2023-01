Twee doden door lawine in Japan

In de centraal gelegen Japanse regio Nagano hebben twee mannen de passage van een lawine, zondag, niet overleefd. De politie meldt maandag dat hun lichamen werden gevonden. De Japanse autoriteiten hebben de slachtoffers niet geïdentificeerd, maar het Amerikaanse skitijdschrift Mountain Gazette schrijft dat de Amerikaanse freestyleskiër Kyle Smaine (31) zondag in Nagano is omgekomen.

Op Instagram postten twee mannen die met Smaine aan het skiën waren dat Smaine in de lawine is omgekomen. Een fotograaf van het skitijdschrift, Grant Gunderson, postte dat zijn “ergste nachtmerrie” is uitgekomen. “Smaine is, door een door een andere skiër veroorzaakte lawine, 50 meter verder geslingerd, begraven onder de sneeuw en gestorven”.

De twee slachtoffers waren zondag buiten de piste aan het skiën met elf anderen toen de lawine zich vormde. Drie anderen kwamen in de lawine terecht, maar wisten te ontsnappen.

Japan, en vooral Nagano in het hart van de Japanse Alpen, werd vorige week getroffen door een koudegolf en zware sneeuwval. Nagano is populair bij buitenlandse wintersporters.