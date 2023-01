Oekraïense militair revalideert al vier maanden in Antwerps ziekenhuis: “Ik lig hier al die tijd alleen, zonder mijn vrouw en drie zonen”

Zes kogels in het linkerbovenbeen, opgelopen in een meedogenloos man-tegen-mangevecht met drie Russische soldaten. Nee, veel kans om te overleven kreeg Bogdan Kovalov deze zomer niet. Vandaag is hij een van de zwaargewonde Oekraïense militairen die al maanden in België verzorgd wordt. In een ziekenhuis in de provincie Antwerpen (de naam geven we om veiligheidsredenen niet) werkt hij aan zijn herstel, ondersteund door de goede zorgen van het personeel en een looprekje.