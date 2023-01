Zeker vijf doden bij gasontploffing in Oezbekistan

Bij de ontploffing van een gebouw door een gaslek in het noordwesten van Oezbekistan zijn zeker vijf mensen zijn om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Noodsituaties van het Centraal-Aziatische land.

In voormalige Sovjetrepublieken, zoals Oezbekistan, komen wel vaker dodelijke ontploffingen voor die te wijten zijn aan gaslekken. Volgens de officiële statistieken overleden vorig jaar in Oezbekistan bijna 150 mensen na een CO-vergiftiging. De voorbije weken zijn daar nog vele gevallen van CO-vergiftigingen bijgekomen, omdat de bevolking in de huidige energiecrisis voor verwarming haar toevlucht zoekt tot geïmproviseerde apparatuur.