Nederlandse toezichthouder blokkeert fusie van mediabedrijven RTL en Talpa

Talpa en RTL Nederland kondigden de fusieplannen in juni 2021 aan. Door de samenvoeging zouden verscheidene tv- en radiozenders onder één dak komen. De mediabedrijven zeiden een vuist te willen maken tegen internationale concurrentie.

De ACM begon een diepgaand onderzoek naar de fusie. In een poging om de regulator te sussen, kwamen RTL Nederland en Talpa – de mediagroep van John de Mol – onder andere nog met een voorstel om een deel van de advertentie-activiteiten af te stoten aan de Nederlandse tak van de Belgische groep Mediahuis.

Maar de toezegging bleek onvoldoende. Volgens de ACM zou door de samenvoeging “een te machtige partij in het commerciële medialandschap” ontstaan. Dat zou voor adverteerders en telecomaanbieders tot hogere prijzen leiden, die uiteindelijk weer door de consument moeten worden betaald, aldus de waakhond.

In mei raakte bekend dat alvast DPG Media bij de ACM had geklaagd over de deal. De Belgische groep – die ook interesse had getoond om RTL Nederland over te nemen – vond de fusie een bedreiging voor haar Nederlandse radiozender Qmusic. Volgens DPG zou de fusie tot een monopolie op de Nederlandse televisiemarkt leiden, en zo ook een impact hebben op de advertentiemarkt voor radio.