Nieuw advies rond pneumokokkenvaccinatie voor kinderen

Er zijn meer dan honderd soorten of serotypes van de bacterie, maar slechts een beperkt aantal zijn verantwoordelijk voor invasieve pneumokokkeninfecties. De drie conjugaatvaccins die momenteel geregistreerd zijn voor kinderen, bevatten tien (PCV10), dertien (PCV13) en vijftien (PCV15) serotypes.

Vaccinatie tegen pneumokokken is een onderdeel van het basisvaccinatieschema voor kinderen. De Hoge Gezondheidsraad beveelt de vaccinatie aan voor alle zuigelingen tussen zes weken en 2 jaar. Het vaccin is gratis voor baby’s en peuters jonger dan 2 jaar als de arts ze via Vaccinnet bestelt en wordt gelijktijdig gegeven met het combinatievaccin tegen onder andere difterie, tetanus en polio. Een eerste conjugaatvaccin tegen pneumokokken (PCV7) werd in 2004 aan het vaccinatieschema toegevoegd.

In augustus formuleerde de Hoge Gezondheidsraad al een nieuw vaccinatieadvies tegen pneumokokken voor volwassenen.