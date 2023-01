Zeker 28 doden en 120 gewonden bij ontploffing in Pakistaanse moskee

Bij een ontploffing in een moskee in de stad Peshawar, in het noordwesten van Pakistan, zijn maandag zeker 28 doden en 120 gewonden gevallen. Dat meldt de lokale gouverneur. Een politiewoordvoerder heeft het zelfs 30 doden en 150 gewonden.

De explosie deed zich tijdens het middaggebed voor in een wijk die streng beveiligd is, omdat er zich verschillende gebouwen van de politie bevinden. Op het moment van de ontploffing bevonden er zich naar verluidt zo’n 260 mensen in de moskee, vooral politieagenten.

Een woordvoerder van het Lady Reading-ziekenhuis in Peshawar bevestigt dat de lichamen van doden zijn binnengebracht, “maar het aantal maken we later bekend”. Hij bevestigde wel dat er 90 gewonden werden binnengebracht, van wie sommigen er erg aan toe zijn.

Zelfmoordaanslag

De lokale autoriteiten gaan ervan uit dat het om een zelfmoordaanslag gaat, al werd die nog niet opgeëist. Een deel van het dak en een muur van het moskeegebouw zijn ingestort, er is een reddingsoperatie aan de gang om de mensen te redden die vastzitten onder het puin.

“De terroristen willen paniek zaaien door de mensen aan te vallen die Pakistan verdedigen”, aldus de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif in een persbericht. “Zij die Pakistan bestrijden zullen van de aardbodem worden weggevaagd.”

Mohamed bin Zayed Al Nahyan, de president van de Verenigde Arabische Emiraten, zou maandag ook een bezoek brengen aan de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. Dat bezoek werd inmiddels last minute afgezegd, officieel vanwege het regenachtige weer.

