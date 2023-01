Opnieuw Palestijn omgebracht door Israëlische troepen op Westelijke Jordaanoever

Israëlische troepen hebben maandag in Hebron, op de Westelijke Jordaanoever, een Palestijnse man omgebracht. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Gezondheid, nu de spanningen in het Midden-Oosten al enkele dagen bijzonder hoog oplopen.

Het slachtoffer, een 26-jarige, kreeg maandagochtend een kogel in het hoofd, aldus het Palestijnse ministerie in een kort persbericht. De man zat in een auto nabij de Ibrahimi-moskee, in het centrum van Hebron, toen soldaten aan een checkpoint met scherp in zijn richting schoten. Hij werd nog in het ziekenhuis opgenomen, maar bezweek daar aan zijn verwondingen. Het Israëlische leger meldt dat het een onderzoek uitvoert.

Sinds begin dit jaar zijn al 35 Palestijnen omgekomen in de laatste opflakkering van het Israëlisch-Palestijns conflict. Bij die 35 zijn burgers, onder wie minderjarigen, maar ook daders van aanslagen. Aan Israëlische kant werden zes burgers gedood, onder wie een minderjarige. Het geweld escaleerde eind vorige week opnieuw, na de dood donderdag van negen Palestijnen bij een raid van het Israëlische leger in Jenin.