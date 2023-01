Belgische economie sloot 2022 af met lichte groei

De Belgische economische groei is in het vierde kwartaal van 2022 nog net positief gebleven. Dat blijkt maandag uit een flashraming van de Nationale Bank.

Het bruto binnenlands product, gezuiverd voor seizoens- en kalenderinvloeden, steeg met 0,1 procent in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Dat is beter dan verwacht: op basis van haar modellen had de Nationale Bank in december nog een terugval van 0,1 procent naar voren geschoven.

De groei wordt gedragen door de dienstensector (+0,3 procent) en de bouw (+0,8 procent). In de industrie liep de toegevoegde waarde daarentegen terug met 1 procent.

Over heel 2022 bedroeg de economische groei 3,1 procent. Vooral in de dienstensector nam de economische bedrijvigheid toe (+4,2 procent), gevolgd door de industrie (+0,3 procent) en de bouw (+0,1 procent).

De Nationale Bank benadrukt dat de ramingen gepaard gaan met “grote onzekerheid”. Zo kwam uit de flashraming van het derde kwartaal nog op een krimp van de economie met 0,1 procent naar voren, maar nieuwe berekeningen wezen later op een groei van 0,2 procent.