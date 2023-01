Grote verslagenheid bij wielerclub: Pieter (51) wordt onwel tijdens rit en overlijdt

Wielertoeristenclub Julius Caesar uit Lo is in rouw na het plotse overlijden van Pieter Vandorpe (51). De man werd zondagvoormiddag tijdens een rit met enkele leden van de club onwel op de fiets. Hij werd gereanimeerd en in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Ieper. Daar overleed hij even later.

Pieter Vandorpe uit Eggewaartskapelle bij Veurne reed zondagmorgen met een drie- of viertal renners van de wielertoeristenclub Julius Caesar uit Lo een fietsrit. Bij het beklimmen van de Kemmelberg in Kemmel werd hij op een bepaald moment onwel. Clubleden die met hem meefietsten en later de toegesnelde hulpdiensten, probeerden hem nog te reanimeren. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij even later overleed.

Het overlijden van Pieter zorgt voor een grote verslagenheid, binnen en buiten de wielerclub. Pieter was een geoefend renner en ging wekelijks fietsen. Hij was al vele jaren lid bij de wielerclub en nam regelmatig deel aan de fietsritten. In 2021 werd Pieter nog kampioen met de meest gereden ritten bij de wielertoeristenclub. Hij was vader van twee kinderen.