Dani Alves heeft zelfs al gevoetbald in de gevangenis: het leven in de cel van de stervoetballer beschuldigd van verkrachting

Morgen zal de Braziliaanse stervoetballer Dani Alves, die actief was op het WK in Qatar, proberen om uit de gevangenis te komen in afwachting van de afwikkeling van de verkrachtingszaak waarin hij betrokken is. Intussen zit de ex-speler van FC Barcelona al ruim een week in voorhechtenis en lekken in de Spaanse pers details uit van zijn leven in de cel, die hij deelt met een oude bekende.

Dani Alves, de ex-speler van FC Barcelona die werd ontslagen door zijn Mexicaanse club Pumas, zit sinds 20 januari in voorarrest op beschuldiging van verkrachting van een 23-jarig meisje op 30 december in de nachtclub in Barcelona.

Morgen zal de topadvocaat Cristóbal Martell, die eerder onder meer Lionel Messi verdedigde, er tijdens een beroepsprocedure alles aan doen om Dani Alves in afwachting van zijn proces vrij te krijgen, desnoods met een enkelband. Martell zal er alles aan doen om de magistraten ervan te overtuigen dat zijn cliënt niet zal vluchten naar Brazilië, waarmee Spanje geen uitleveringsverdragen heeft.

Alves, die op het voorbije WK actief was met Brazilië, legde tegenstrijdige verklaringen af over de feiten -eerst zei hij de vrouw nooit gezien te hebben om vervolgens toe te geven dat hij seks met haar had- maar Martell schrijft die tegenspraak nu toe aan Alves’ “angst om in het openbaar te onthullen dat hij zijn vrouw ontrouw was geweest”.

© EPA-EFE

Zware straffen op lekken

Intussen lekken details uit over het leven van Dani Alves in de cel. Hij zit vast in een kleinere gevangenis, Brians 2 in Sant Esteve Sesrovires, die in 2007 in gebruik werd genomen en waar plaats is voor 1.500 gedetineerden. Hij zit in afdeling 13, waar voornamelijk seksuele delinquenten zitten, waarvan er één veroordeeld is voor seks met een minderjarige.

Dani Alves krijgt geen voorkeursbehandeling en er zijn geen uitzonderlijke maatregelen genomen gezien zijn bekendheid. Wel zouden medegevangenen te horen gekregen hebben dat lekken naar de pers zwaar bestraft zouden worden. Het weerhield de Spaanse krant La Vanguardia niet om het leven van Dani Alves in gevangenschap te beschrijven op basis van meerdere bronnen, onder andere familieleden van medegevangenen.

© AP

Samen met Braziliaanse krachtpatser

Alves zit in de cel met een oude bekende: een Braziliaan bekend als Coutinho, die ooit lijfwacht was van ex-voetballer Ronaldinho en portier in enkele nachtclubs in Barcelona, waaronder Sutton, de nachtclub waar de feiten hebben plaatsgevonden. Dani Alves zou zich uitstekend aangepast hebben aan het gevangenisleven en heeft afgelopen donderdag een eerste keer op de binnenplaats gevoetbald met medegevangenen.

© AFP

Volgens La Vanguardia zou hij tegen zijn medegevangenen gezegd hebben: “Ik zal accepteren wat er komt. Ik heb op mijn vijftiende mijn ouderlijk huis moeten verlaten en heb al meer moeilijke situaties in mijn leven overwonnen, ik ben nergens bang voor.”

Alves zou tegen zijn medegedetineerden volgehouden hebben dat de seksuele handelingen met “instemming” van de 23-jarige vrouw gebeurden. Zijzelf heeft verklaard dat ze slagen heeft geïncasseerd en hardhandig werd gedwongen tot seks “tot hij ejaculeerde”. Gezien de ernst van de feiten riskeert Alves vier tot twaalf jaar gevangenisstraf.

Jurk en ondergoed onderzocht

Niet alleen door zijn tegenstrijdige verklaringen werd Alves meteen in voorhechtenis geplaatst, de klacht van de vrouw wordt op het eerste gezicht ook als zeer betrouwbaar ingeschat. Ze heeft een voorstel tot schadevergoeding van Alves afgewimpeld, er zijn DNA-stalen genomen, vingerafdrukken gevonden die zouden overeenstemmen met haar getuigenis en niet verenigbaar zijn met de verklaringen van Alves en er zijn getuigen die haar die avond wenend uit de toiletten hebben zien komen terwijl Alves er zich snel vanonder muisde. Intussen worden ook de jurk en het ondergoed die ze die avond droeg onderzocht. Camerabeelden hebben aangetoond dat ze zestien minuten samen in de toiletten vertoefden, iets wat Alves aanvankelijk ontkende. Intussen heeft hij toegegeven seks met haar gehad te hebben en is de cruciale vraag is nu dat met wederzijdse instemming gebeurde of niet.