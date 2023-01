Vorig jaar ruim 12.000 valse eurobiljetten ontdekt in België

De biljetten van 20 en 50 euro worden volgens de centrale bank nog steeds het vaakst nagemaakt in België. Samen zijn ze goed voor bijna 70 procent van de ontdekte namaakbiljetten.

De Nationale Bank wijst erop dat het aantal valse biljetten in omloop zeer beperkt is in vergelijking met het aantal echte biljetten. Verdachte bankbiljetten zijn ook gemakkelijk en snel op te sporen, luidt het.

Wereldwijd werden 376.000 valse eurobankbiljetten uit omloop genomen, een toename met 8,4 procent tegenover 2021. Volgens de Europese Centrale Bank heeft de toename te maken met het herstel van de economische bedrijvigheid na de coronacrisis.

Het aantal vervalsingen per miljoen eurobiljetten in omloop in het eurogebied wordt op 13 geraamd. Dat cijfer is voor het eerst in zeven jaar gestegen, vorig jaar ging het om 12 biljetten en in 2015 nog om 48 biljetten.

Betalen met nepgeld is een misdrijf. Wie een vals briefje ontdekt in de portefeuille, heeft dus pech: het is waardeloos.