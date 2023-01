Duizendtal aanvragen voor publieke laadpalen via nieuwe concessie

Er zijn al een kleine duizend aanvragen binnengekomen bij de Vlaamse overheid om een publieke laadpaal te installeren via de nieuwe concessie. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) maandag bekendgemaakt, bij de inhuldiging van de eerste nieuwe laadpaal in Wemmel.

Sinds september vorig jaar kunnen burgers via een digitaal loket een eigen publieke laadpaal aanvragen om hun elektrisch voertuig mee op te laden. De Vlaamse overheid wilde zo een publieke laadpaal voorzien binnen een straal van 250 meter van elke Vlaamse inwoner. Intussen zijn er al een kleine duizend aanvragen binnengekomen. Mensen die een eigen oprit hebben om laadinfrastructuur te installeren, komen niet in aanmerking voor een publieke paal.

Engie en TotalEnergies voorzien de uitrol in Vlaanderen. In juli hebben zij de concessie voor de uitrol gewonnen. In West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant gebeurt de uitrol door TotalEnergies, in de andere Vlaamse provincies is Engie aan zet. Gent, Antwerpen en Genk staan zelf in voor de publieke laadpalen op hun grondgebied.

In de J. Deschuyffeleerdreef in Wemmel is intussen de eerste laadpaal van de nieuwe concessie geïnstalleerd. Later op de dag maandag worden er ook nog laadpunten in Brugge en Oostkamp, geïnstalleerd door Total Energies, ingehuldigd.

De Vlaamse overheid heeft zich als doel gesteld om tegen 2025 35.000 laadequivalenten te hebben. Elke 25 kilometer moet er snelle of ultrasnelle laadinfrastructuur langs snelwegen en grote verkeersassen geplaatst zijn.