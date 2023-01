Bejaarde man (93) in levensgevaar na aanrijding door tachtigplusser

Een bejaarde man (93) uit Loppem is zaterdag levensgevaarlijk gewond geraakt na een aanrijding. De bestuurder (86) van de wagen had de man niet gezien toen die de straat wou oversteken.

Het ongeval gebeurde rond 17.30 uur zaterdagnamiddag. Een bejaarde man van 93 jaar wou de Stationsstraat oversteken toen het helemaal fout ging. Een 86-jarige bestuurder van een wagen had de voetganger niet gezien en reed hem aan.

Het slachtoffer kwam met een harde smak tegen het wegdek terecht en verkeerde meteen in kritieke toestand. “Hij verkeert in levensgevaar”, zo laat het parket van Brugge weten. “De bestuurder van de auto had in ieder geval niet gedronken.”

Geen zebrapad

De aanrijding gebeurde op een plaats waar geen zebrapad was. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht en daar inmiddels geopereerd. De politie voert een onderzoek.