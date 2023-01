Fans van de Clásico op hun wenken bediend: Barça en Real in iets meer dan een maand 3 keer (!) tegenover elkaar

Beide Spaanse grootmachten bekampten elkaar al twee keer dit seizoen: Real Madrid won de thuiswedstrijd in de competitie met 3-1 in Bernabéu en half januari won Barça de finale van de Spaanse Supercup tegen Real, eveneens met 1-3. Barcelona is leider in La Liga, Real staat tweede op vijf punten.

De terugwedstrijd in de competitie staat op 19 maart geprogrammeerd en daar komen op korte tijd nog twee Clásico’s bij in de halve finales van de beker.

De heenwedstrijd van de halve finale van de beker was voorzien op 8 februari, maar die wordt verplaatst naar 1 maart omdat Real Madrid dan de Wereldbeker voor Club speelt. De terugwedstrijd zal worden gespeeld op 4 of 5 april. De competitiematch valt dus tussen de heen- en terugwedstrijd van de beker in.

De andere halve finale van de Copa del Rey wordt betwist tussen Osasuna en Athletic de Bilbao.

Barcelona en Real Madrid stonden in de Copa del Rey al 35 keer tegenover elkaar, met 15 overwinningen voor de Azulgranas en 12 voor Los Blancos.

De laatste keer dat Barça en Real elkaar in de knock-outfase van de Copa del Rey ontmoetten dateert van het seizoen 2018-19. In Camp Nou werd het 1-1 en Barcelona kwalificeerde zich voor de finale met een 0-3 overwinning in Bernabéu. Valencia zou de beker winnen.