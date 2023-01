Parket eist dat zestiger 40.500 euro aan werkloosheidsuitkeringen terugbetaalt: “Hij wist nochtans écht niet dat hij inkomsten moest aangeven”

“Er was geen intentie om fraude te plegen”, zei de raadsman van D.B. (65) maandag in de rechtbank. De man zou inkomsten van zijn vennootschap niet hebben aangegeven terwijl hij een werkloosheidsuitkering kreeg. Het parket vroeg de rechter een geldboete op te leggen en een terugbetaling van 40.500 euro aan uitkeringen.

“Het is heel confronterend voor mijn cliënt om hier te zitten. Hij was er écht van overtuigd dat hij de inkomsten op een nevenactiviteit niet hoefde te melden. Hij heeft nooit de intentie gehad om fraude te plegen en daarom is er geen sprake van een misdrijf”, pleitte de advocaat van B.P. De man was sinds 2015 werkloos en ging in 2019 op pensioen. In de periode voor zijn pensioen kreeg hij een werkloosheidsuitkering. Ondertussen maakte hij wel deel uit van een vennootschap die instond voor de oprichting van appartementsgebouwen in Lille en Retie tussen februari 2017 en oktober 2019.

Het Openbaar Ministerie dagvaardde de man voor fraude. “We hebben het hier over de bouw van appartementsgebouwen, dat is niet niets. Er komt heel wat bij kijken. De beklaagde beweert nu dat hij er amper bij betrokken was, maar volgens het onderzoek was hij op de hoogte van elk detail op de werf. De feiten mogen daarom niet geminimaliseerd worden”, zei de arbeidsauditeur.

“Heel mijn leven bijgedragen”

“B. heeft nooit melding gedaan van de inkomsten of er zich vragen bij gesteld. Elke ontvangen uitkering dient terugbetaald te worden”, klonk het. Het parket vordert een geldboete van 4.800 euro en terugbetaling van 40.500 euro.

“Ik heb heel mijn leven bijgedragen aan het systeem en nu word ik weggezet als leugenaar. Ik heb bovendien geen inkomsten van de vennootschap gezien want ik liet mezelf niet uitbetalen. Ik ging ervan uit dat het verlieslatend was”, zei B. zelf.

“Maar uiteindelijk zou de beklaagde de vruchten wel plukken van de oprichting van de appartementen, bijvoorbeeld bij verkoop of verhuur”, besloot de arbeidsauditeur.