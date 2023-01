SPAL bevestigt komst van “Il Ninja” Radja Nainggolan, ex-Rode Duivel zet carrière verder in kelder van Italiaanse tweede klasse

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Nainggolan ondertekent een contract tot 30 juni 2023, een verbintenis die automatisch met een jaar wordt verlengd als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

De 34-jarige Nainggolan belandde dit seizoen op een zijspoor bij Antwerp en zag er zijn contract ontbonden. Tot half oktober was hij een vaste waarde in het elftal van Mark van Bommel maar dan werd hij uit de kern gezet na een aantal incidenten. Zo werd de “ninja” even opgepakt nadat hij betrapt was op autorijden zonder rijbewijs en werd hij een uur voor de match tussen Standard en Antwerp gefilmd toen hij op de bank aan het vapen was. Eind 2022 werd zijn contract in onderling overleg ontbonden.

Bij SPAL, een team met basis in Ferrara (Emilia-Romagna), wordt Nainggolan herenigd met Daniele De Rossi, die er trainer is. De twee speelden samen bij AS Roma tussen 2014 en 2018. Nainggolan krijgt er rugnummer 44. SPAL staat na 22 speeldagen op de vijftiende plaats in de Italiaanse tweede klasse, net boven de gevarenzone.



Nainggolan voetbalde in Italië ook voor Piacenza, Cagliari en Inter. In de zomer van 2021 keerde het voormalige Beerschot-product terug naar zijn geliefde Antwerpen om er voor het stamnummer 1 te gaan spelen. In totaal kwam de voormalige Rode Duivel 55 keer in actie voor de Great Old (zes goals, vijf assists).