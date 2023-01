Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken roept Israël en Palestina op de spanningen niet op te drijven

Het bezoek aan het Midden-Oosten startte eerst in Egypte, een reis die al langer gepland stond. Door de spiraal van geweld die de voorbije dagen oplaaide tussen Israël en Palestina besloot Blinken ook in Israël halt te houden.

Het aantal doden, zowel langs Palestijnse als langs Israëlische kant, nam enorm toe: aanslagen, schietpartijen, luchtaanvallen en sancties volgden elkaar op, ondanks internationale oproepen om het geweld te staken.

“Het is ieders verantwoordelijkheid om actie te ondernemen om spanningen te verminderen in plaats van ze op te blazen, om ervoor te zorgen dat mensen op een dag vrij zullen zijn van angst in hun gemeenschappen, huizen en gebedshuizen”, zei Blinken in een verklaring op de luchthaven van Tel Aviv. “Dat is de enige manier om een einde te maken aan de golf van geweld die al veel te veel levens heeft gekost, levens van Palestijnen én Israëliërs. “

Blinken zal later op maandag in Jeruzalem de Israëlische eerste minister Benjamin Netanyahu ontmoeten, en dinsdag in Ramallah Mahmoed Abbas, president van de Palestijnse Autoriteit.

De onrust ontstond vorige week toen het Israëlische leger een vluchtelingenkamp bij de stad Jenin op de Westelijke Jordaanoever aanviel, waarbij negen Palestijnen omkwamen. Daarop werden raketten afgevuurd vanuit de Gazastrook, die Israël beantwoordde met luchtaanvallen.

Zaterdag gingen opnieuw tienduizenden mensen in onder meer Tel Aviv en Jeruzalem de straat op om te demonstreren tegen de onlangs aangetreden uiterst-rechtse regering in Israël.