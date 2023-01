Alessandro Ciranni put toch moed uit thuisnederlaag tegen Club Brugge: “Moeten dit niveau gewoon aanhouden”

De spelers van Zulte Waregem kregen zondagavond na het laatste fluitsignaal een staande ovatie van hun fans. De nederlaag bleek dan wel onvermijdelijk, maar de groep van Mbaye Leye had andermaal punten gescoord bij de achterban. “Het publiek staat al een gans seizoen achter ons en het is gewoon jammer dat we vandaag niet zijn beloond voor onze goede prestatie”, kampte Alessandro Ciranni duidelijk met een dubbel gevoel.

“We toonden veel wilskracht, maar brachten ook goed voetbal. Iedereen was gebrand op een topprestatie en je voelde ook dat er zeker en vast meer in zat voor ons. De voorbije weken hadden we ook al goede prestaties neergezet, maar vandaag zat er gewoon veel meer in en dat is natuurlijk wel zuur. Anderzijds mogen we hier niet te lang bij blijven stilstaan. De volgende wedstrijd – de halve finale tegen KV Mechelen – komt er al snel aan.”

Het begon nochtans al zeer slecht voor Essevee, want Club Brugge kwam al heel vroeg op voorsprong. “We slikken meteen een vermijdbaar doelpunt”, klonk de 26-jarige Limburger streng voor zijn team. “Gelukkig waren we vervolgens wel scherper en vonden we steeds beter onze draai. We namen de partij zelfs in handen en eigenlijk hadden we bij rust gewoon op voorsprong moeten staan, want we hadden in die eerste helft echt wel de beste kansen.”

“Dat is uiteindelijk het verschil met Club Brugge. Wij hadden over 90 minuten bekeken echt wel de beste mogelijkheden, maar uiteindelijk was blauw-zwart net wat efficiënter en dat breekt ons zuur op. Die bal op de paal van Jelle Vossen was wellicht een kantelmoment. Zo jammer. Dankzij onze knappe teamprestatie voetbalden we flink wat kansen bij elkaar, hopelijk gaat de bal er de volgende keer wel gewoon in.”

In de competitie heeft Zulte Waregem er enkele zware weken op zitten. Komend weekend wacht nog een duel op bezoek bij Union, maar nadien breken de weken van de waarheid aan met duels tegen Oostende, Seraing en Kortrijk. “We weten dat we nu zo stilaan bijna alle kleppers hebben gehad. Daarna begint er voor ons een heel belangrijke maand met duels tegen rechtstreekse concurrenten.”

Beker als toetje

“De voorbije weken hebben we vaak getoond dat we er opnieuw staan en dat zullen we ook in die partijen moeten bevestigen. Dit worden heel belangrijke wedstrijden. Je ziet dat we tegen Club Brugge ook zonder Ruud hebben getoond dat we het kunnen en die knop gewoon hebben omgedraaid. Nu moeten we de komende weken gewoon dit niveau aanhouden”, aldus Ciranni, die bovendien tuk is op een goed resultaat in de eerste halve finale van de Croky Cup.

De beker als extra toetje voor spelers én fans: “Zo’n finale is altijd iets speciaals, zeker in een moeilijk seizoen. Het zou ons ook een goed gevoel kunnen bezorgen met het oog op de slotfase in de competitie”, kijkt de polyvalente Ciranni al even vooruit. Tegen blauw-zwart kreeg hij trouwens ook verschillende opdrachten mee. “Eigenlijk was de essentie duidelijk: ik moest Noa Lang uit de match houden. Of dat nu meer op de flank is of als onderdeel van het centrale trio, dat maakt me niet uit.”