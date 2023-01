Fietser overleden na aanrijding door trein bij overweg, zestig reizigers zitten twee uur lang vast

Aan de overweg van de Rozebeeksestraat in Lendelede is maandag rond 15 uur een fietser onder een trein terechtgekomen. Het slachtoffer was op slag dood.

De trein was van Oostende onderweg naar Brussel toen maandagnamiddag rond 15 uur een fietser onder het gevaarte terechtkwam aan de overweg in de Rozebeeksestraat in Lendelede. De man was op slag dood.

Het treinverkeer tussen Lichtervelde en Kortrijk werd meteen stopgezet. Op het moment van de aanrijding zaten zo’n zestig passagiers in de betrokken trein. Zij werden twee uur later met een dubbeldekbus naar het station van Kortrijk gebracht om van daar hun reis verder te zetten.

Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de details van het ongeval te onderzoeken. Waarom de man op de fiets de overweg overstak, is nog niet duidelijk. Spoorwegbeheerder Infrabel laat alvast weten dat de slagbomen en de rode waarschuwingslichten correct werkten.

De signalisatie werkte volgens Infrabel correct. — © bdw