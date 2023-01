Had tragisch ongeval Imane (25) vermeden kunnen worden? “Als je in de kant belandt, is er geen tegenhouden aan”

Zemst

Na het drama van zaterdagnacht waarbij een 25-jarige vrouw in Zemst in de Zenne belandde, rijst de vraag of er voldoende aan de veiligheid werd gedacht bij de aanleg van de fietssnelweg F1. De familie van het slachtoffer is – net als heel wat buurtbewoners en passanten – alvast eensluidend in haar conclusie: “Er had een afsluiting langs het gevaarlijk stuk langs de Zenne moeten staan.”