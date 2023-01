Enkel de aankondiging ontbreekt nog: Dante Vanzeir met succes door medische testen bij New York Red Bulls

Dante Vanzeir (24) heeft medische tests afgelegd bij de NY Red Bulls: het kan niet meer misgaan. Op club- en persoonlijk niveau was er al een deal, de spits van Union heeft nu ook met succes zijn medische en fysieke tests afgewerkt.

Union zal ruim vijf miljoen euro vangen, Vanzeir kan voor minstens vier jaar tekenen in Amerika.

NY Red Bulls kwam Vanzeir op het spoor via intensieve scouting en was meteen overtuigd van zijn potentiële meerwaarde: met zijn explosiviteit, diepgang en neus voor doelpunten is hij een gedroomde aanwinst voor coach Gerhard Struber.

Bij NY Red Bulls zal Vanzeir terechtkomen in een kern met hoofdzakelijk Amerikanen: er spelen amper Europeanen. Het nieuwe seizoen in de MLS begint eind februari, de doelstelling van NY Red Bulls is om mee te draaien bovenaan het klassement.