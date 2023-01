“Imane werkte altijd met een glimlach”: horecacollega’s aangeslagen na drama met jonge vrouw in Zenne

Imane (25), de jonge vrouw die afgelopen weekend met haar fiets in Zemst in de Zenne belandde, werkte in de Mechelse horeca. Daar reageren uitbaters van verschillende zaken erg aangeslagen op wat haar is overkomen.

De jonge vrouw was vanuit Mechelen onderweg naar huis in Eppegem (Zemst) toen ze zaterdagnacht in Zemst met haar fiets in de Zenne belandde. Volgens getuigen week ze plots af en belandde ze in het water. Toegesnelde hulpdiensten stelden nog alles in het werk om haar te redden, maar tevergeefs. Het slachtoffer is nog altijd vermist.

In Mechelen, waar ze ook school liep, is Imane al jaren aan het werk in de horeca. “Imane heeft jaren gelegen bij ons stage gelopen. Ze zat toen nog op school in campus Stassart. Het is een tijdje geleden, maar ze was wel een van onze betere stagiaires”, zegt Ilse Van Epperzeel van brasserie Carlton op de Grote Markt.

De Zenne in Eppegem (Zemst). — © Olivier Matthys

Warme persoonlijkheid

Daar was ze vorig jaar gedurende enkele maanden ook nog aan de slag in brasserie Den Witten Vos. “Ik ben er helemaal niet goed van”, reageert zaakvoerder Daniel Sidorov. “Imane had in een andere zaak nog samengewerkt met onze chef-kok en we konden extra hulp gebruiken. Enkele avondjes per week sprong ze bij in de keuken. Ik herinner me haar als een warme persoonlijkheid, ze werkte altijd met een glimlach.”

Sinds enkele maanden was de jonge vrouw in dienst bij L’Artista, een Italiaans restaurant in de Begijnenstraat. Daar zou ze afgelopen weekend nog hebben gewerkt, waarna ze huiswaarts keerde en onderweg in het water terechtkwam. “Meer weten wij nog niet.”