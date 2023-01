Vliegmaatschappij Emirates wil vijftig procent “duurzame brandstof” in 2030

Emirates heeft maandag een eerste vlucht uitgevoerd vanop de internationale luchthaven van Dubai met een Boeing 777-300ER zonder passagiers, maar met honderd procent duurzame brandstof in zijn motor.

Ongeveer driehonderd luchtvaartmaatschappijen, verenigd in de Internationale Vereniging voor Luchttransport (IATA), roepen nu op om de productie van duurzame luchtvaartbrandstof te verhogen. Die vliegmaatschappijen vertegenwoordigen samen 83 procent van het mondiale luchtverkeer.

SAF (“sustainable aviation fuel” of duurzame luchtvaartbrandstof) wordt deels gemaakt van biomassa of gerecycleerde oliën.

“Het zou een grote stap voorwaarts zijn als tegen 2030 de helft van de brandstof duurzaam is, maar of dat lukt, hangt af van de capaciteit van de bedrijven die het produceren en die aan de luchthavens leveren”, waarschuwde Adel Al-Redha, operationsmanager bij Emirates.

De producenten moeten ook “betaalbare prijzen” aanbieden, aangezien hoge prijzen een “belemmering voor de luchtvaartmaatschappijen of de bedrijven” zouden betekenen, zei Al-Redha tegen persagentschap AFP.

In 2019 werd er volgens IATA slechts 25 miljoen liter SAF geproduceerd, terwijl de luchtvaart dat jaar 413 miljard liter verbruikte. Dat laatste blijkt uit cijfers van het Internationaal Energieagentschap.

De productie is tot 200 miljoen liter gestegen in 2022, meldt IATA. De organisatie hoopt tegen 2050, in het kader van hun ambitieuze project “netto nul” CO2-uitstoot voor de luchtvaart, aan 30 miljard liter per jaar te komen.

De Verenigde Arabische Emiraten organiseren, als belangrijk knooppunt in het luchtverkeer, de volgende klimaatconferentie van de VN, COP28. Het land is een van de grootste exporteurs van ruwe olie ter wereld en krijgt voor de organisatie van het evenement kritiek van ngo’s en milieuorganisaties.